Путин: в отношениях России и Сирии не было черных страниц со времен ВОВ

У взаимодействия сторон есть глубокие корни, напомнил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Отношения России и Сирии не имели черных страниц с самого признания независимости Дамаска в годы Второй мировой войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

"У нас многое делается для развития наших отношений по всем направлениям. Мы уже с вами говорили об этом. Российско-сирийские отношения имеют глубокие корни. Еще в 1944 году шла Вторая мировая война, а Советский Союз и Сирия подписали соответствующие соглашения о дипломатических отношениях", - напомнил президент РФ.

"Все эти годы на межгосударственном уровне никогда не было никаких мрачных страниц. Но сейчас, в новых реалиях, благодаря в том числе и прежде всего вашим усилиям, отношения между Сирией и Россией развиваются", - констатировал Путин.