Путин: у РФ и Сирии намечены мероприятия по промышленности, спорту и медицине

Президент России встретился 28 января с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. У Москвы и Дамаска намечены хорошие мероприятия по линии промышленности, а также спорту, медицине и строительству. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

"Наши ведомства самые разные работают активно после вашего предыдущего визита. Большая межведомственная делегация российского правительства посетила Сирию и очень активно отработала в Сирии с коллегами. Так что у нас намечены хорошие мероприятия в этом смысле и по линии промышленности, по линии гуманитарных ведомств, это и спорт, медицина, строительство", - указал Путин.

Президент также отметил необходимость обсудить экономическую составляющую отношений РФ и Сирии. "Мы обязательно используем сегодняшний ваш визит для обсуждения этих вопросов", - резюмировал он.