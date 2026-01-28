Путин поддержал усилия аш-Шараа по восстановлению целостности Сирии

Президент РФ назвал интеграцию Заевфратья, безусловно, важнейшим шагом в этом направлении

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россия всегда выступала за восстановление территориальной целостности Сирии и поддерживает все усилия новых сирийских властей в этом направлении. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.

"Мы внимательно наблюдали за вашими усилиями по поводу восстановления территориальной целостности Сирии. И хочу вас поздравить с тем, что этот процесс набирает обороты. Мы всегда выступали за восстановление территориальной целостности Сирии, вы знаете об этом. И мы поддерживаем в этом направлении все ваши усилия", - подчеркнул президент.

Путин назвал интеграцию Заевфратья на северо-востоке страны, безусловно, важнейшим шагом в этом направлении, и выразил надежду, что она будет способствовать восстановлению территориальной целостности Сирии в целом. "Мы вас с этим поздравляем", - резюмировал глава государства.

18 января аш-Шараа одобрил новое соглашение с действующими в Заевфратье курдскими формировании о перемирии, согласно которому, в частности, провинции Дейр-эз-Зор и Ракка на северо-востоке страны переходят под полный контроль новых властей республики. Все созданные курдами в провинции Хасеке гражданские учреждения будут включены в состав сирийского государства. Армии Сирии предстоит обеспечивать безопасность всех пограничных переходов и нефтегазовых месторождений в регионе.