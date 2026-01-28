Депутат Новиков считает возможным освобождение Мадуро

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Созданный КПРФ общественный комитет по борьбе за освобождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены будет добиваться своей цели, примеры освобождения политических деятелей в похожих ситуациях в истории уже были, заявил зампред ЦК КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Мы вступаем в борьбу за освобождение Николаса Мадуро с чувством уверенности в своей правоте и понимаем, что опыт успеха, опыт такого рода борьбы существует", - сказал депутат на пресс-конференции ТАСС, посвященной борьбе за освобождение венесуэльского лидера, и отметил, что в комитет в настоящее время входят 27 человек.

В качестве примера освобождения политических фигур в истории депутат привел обвиняемых на Лейпцигском процессе 1933 года о поджоге Рейхстаге, среди которых был известный болгарский коммунист Георгий Димитров, а также активиста в борьбе за права человека в период существования в ЮАР апартеида и будущего президента республики Нельсона Манделу.

"Если у тебя есть честь, если у тебя есть совесть, есть принципы, ты вступаешь в бой, проявляешь солидарность, не высчитывая процентов. Не говоря о том, что если у тебя 99% шанса на успех, тогда я вступаю в бою, а если только 9%, тогда я посижу в сторонке и не буду участвовать в этой работе, в этой борьбе. Поэтому наш комитет включает тех людей, которые считают, что принципы в этом мире должны торжествовать, совесть должна торжествовать и борьбу за это нужно вести. Тем более, что прецеденты, примеры успеха в такой борьбе, конечно, есть", - добавил депутат.

Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты.