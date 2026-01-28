Путин наградил посла РФ в Узбекистане орденом Александра Невского

Президент так же наградил посла РФ в Коста-Рике Юрия Беджаняна орденом Дружбы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов награжден орденом Александра Невского, посол РФ в Коста-Рике Юрий Беджанян удостоен ордена Дружбы. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

"За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить: орденом Александра Невского Ерхова Алексея Владимировича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Узбекистан, - говорится в документе. - Орденом Дружбы Беджаняна Юрия Вартановича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Коста-Рика".

Кроме того, генконсул РФ в Анталье Сергей Ветрик удостоен медали Ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".

Алексей Ерхов родился в 1960 году. В 1983-м окончил МГИМО МИД СССР, с того же года на дипломатической службе. С 2025 года занимает должность посла РФ в Республике Узбекистан, до этого с 2017 по 2025 годы был послом России в Турции. Владеет арабским, французским и английским языками.

Юрий Беджанян родился в 1954 году. В 1978 году окончил МГИМО МИД СССР, с того же года на дипломатической службе. Занимает должность посла РФ в Коста-Рике с 2019 года. Владеет бенгальским, английским и французским языками.