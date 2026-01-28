Песков: Россия не обсуждает конкретные документы по украинскому урегулированию

Глава МИД Украины Андрей Сибига ранее заявил, будто в рамках урегулирования при американском посредничестве Москвой и Киевом будет подписано с Вашингтоном два отдельных документа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россия считает, что переговоры должны продолжаться в закрытом режиме и не обсуждает конкретные документы. Таким образом в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал утверждения Киева, будто "мирных договоров" будет два.

"Мы сейчас не обсуждаем никакие перечни документов, - заявил он. - Мы считаем, что это все должно делаться дискретно, в закрытом режиме, что и происходит".

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с утверждением, будто в рамках урегулирования при американском посредничестве Москвой и Киевом будет подписано с Вашингтоном два отдельных документа.

23 января в Абу-Даби прошел первый день консультаций по безопасности представителей России, США и Украины. 24 января прошла вторая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. 26 января Владимир Зеленский заявил, что новая трехсторонняя встреча в Абу-Даби намечена на 1 февраля.