Нижегородские депутаты выберут нового сенатора в феврале

Александр Вайнберг сложил свои полномочия по собственному желанию, он отправится на СВО

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 января. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области выберут нового сенатора в феврале, сообщил спикер регионального парламента Евгений Люлин.

Ранее в среду сенатор Александр Вайнберг сложил свои полномочия по собственному желанию, он отправится на СВО. Вайнберг до прекращения его полномочий входил в состав комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

"Завершилась 15-летняя работа в Совете Федерации нашего коллеги и земляка Александра Вайнберга. Уважаю и понимаю его решение - сегодня помощь нашим бойцам требует полной самоотдачи. Теперь депутатам заксобрания предстоит в установленный законом срок избрать нового сенатора. <…> Окончательное решение будет принято на заседании заксобрания в феврале", - написал Люлин в Telegram-канале.

По его словам, кандидат должен быть действующим депутатом регионального парламента старше 30 лет, с безупречной репутацией, постоянно проживающий в области.