Матвиенко и Балицкий обсудили социально-экономическое развитие Запорожья

Председатель Совета Федерации и губернатор Запорожской области также затронули вопросы реализации утвержденной правительством Стратегии устойчивого развития Приазовья

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, они обсудили вопросы социально-экономического развития региона. Об этом сообщила пресс-служба СФ.

"Основной темой беседы стали вопросы социально-экономического развития региона. Глава области сообщил об итогах работы региональной команды в 2025 году. Также он высоко оценил взаимодействие с сенаторами в рамках Совета по вопросам интеграции воссоединенных регионов в правовую и социально-экономическую системы РФ при верхней палате парламента", - говорится в сообщении.

Балицкий поблагодарил за поддержку инициатив Запорожской области. Кроме того, собеседники затронули вопросы реализации утвержденной правительством РФ Стратегии устойчивого развития Приазовья на период до 2040 года. Запорожская область готова активно участвовать в реализации Стратегии, сказал Балицкий на встрече.