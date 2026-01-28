Мезенцев объяснил возникшее предложение по реформе КС РФ выборами в Госдуму

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков ранее предложил законопроект о реформе Конституционного суда

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Появление предложения проекта реформы Конституционного суда РФ связано с предстоящими выборами в Государственную думу. Такое мнение высказал полпред президента РФ в КС Дмитрий Мезенцев "Вести. ФМ".

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков предложил законопроект о реформе Конституционного суда. Этот документ был зарегистрирован и передан на рассмотрение председателю Госдумы Вячеславу Володину. В пояснительной записке говорится, что за последние годы доверие значительной части общества и парламента к Конституционному суду существенно снизилось, что привело к уменьшению количества обращений в этот орган.

"2026 год - год выборов в Государственную думу. Те или иные политические силы, которые представлены в Государственной думе, должны определить реперные точки, которые станут опорными в рамках предвыборной работы. Возник у кого-то из депутатов набор предложений по совершенствованию законодательства. И они определяли, в какую сторону посмотреть. И вот они решили посмотреть в сторону Конституционного суда. Суд доказал свой уникальный профессионализм, мудрость в принятии решений, которые не взрывают законодательную базу, а только ее совершенствуют", - сказал Мезенцев.

Он добавил, что при этом суд максимально внимательно относятся не только к обращениям юридических лиц, но и граждан.

"Они бы лучше, наоборот, поддержали нашу работу, проанализировали бы ее и обратили внимание на совершенствование тех проектов законов, которые выносятся в Государственную думу, в том числе в рамках той фракции, о которой мы говорим, нежели искать, что называется, бревно в чужом глазу", - уточнил полпред президента.

Также Мезенцев отметил, что уменьшение количества обращений в КС говорит "об отсутствии необходимости выносить на площадку Конституционного суда не самые масштабные вопросы".

Количество обращений в КС РФ

В 2025 году КС получил наименьшее количество жалоб за последние 25 лет - 11 098 обращений. Это самый низкий показатель за 25 лет - в 2000 году суд получил 10 983 обращений. В 2024 году эта цифра составляла 13 258 - на 16% больше, чем в 2025-м. Пиком количества обращений является 2009 год - 20 629.

Самыми актуальными темами жалоб в КС в 2025 году стали темы гражданского права и гражданского судопроизводства. По ним суд получил более 3 тыс. обращений. Также в числе лидеров тема защиты конституционного статуса личности (2 727 обращений) и темы, связанные с уголовным правом и процессом (2 091).