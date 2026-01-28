Сенатор Волошин: Зеленский начинает провоцировать на конфликт Минск

Владимир Зеленский теряет внимание и ресурсы западных стран, подчеркнул сенатор РФ от ДНР Александр Волошин

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский, теряя внимание и ресурсы западных стран, стремится обострить отношения с Минском, прибегая к угрозам и оскорблениям, в частности, возбудить дело на президента страны Александра Лукашенко. Такое мнение ТАСС высказал сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

Ранее СМИ сообщали, что власти Украины намерены возбудить уголовное дело в отношении президента Белоруссии. Зеленский неоднократно резко отзывался о Лукашенко, проводил встречи с оппозиционными политиками из Белоруссии за рубежом.

"Чем очевиднее, что внешние ресурсы и внимание Запада иссякают, тем громче визг и примитивнее оскорбления. В ход идут и абсурдные разговоры про уголовные дела в отношении легитимного президента Беларуси Александра Лукашенко, и площадные сравнения белорусского народа с домашним животным, то есть все, лишь бы создать шум и скрыть собственную политическую беспомощность в новом мире. Владимир Зеленский окончательно скатился к роли провокатора, не способного предложить ни миру, ни собственному народу ничего, кроме злобы, крика и шизофрении", - сказал сенатор.

По мнению Волошина, офис Зеленского настроен на обострение отношений с Минском, втянуть Белоруссию в полноценный конфликт, что подчеркивают встречи с осужденными в Белоруссии за экстремизм политическими деятелями. Обострение отношений необходимо, чтобы не создавать дополнительный источник политического давления на Киев, призывающий к миру в макрорегионе.