Зюганов: каждого кандидата от КПРФ на выборы в ГД будут обсуждать на съезде

По словам зампреда ЦК партии Дмитрия Новикова, в ежедневном режиме заседает штаб по выборам, идет процесс отбора и обсуждения кандидатов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Каждая кандидатура на выборы в Госдуму в 2026 году от КПРФ будет обсуждаться на съезде партии. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"После того, как все рассмотрят и обсудят, все равно на съезде каждую кандидатуру обсуждают персонально, включая список и тайное голосование. Так что все будет чисто и достойно", - заявил Зюганов на пресс-конференции в ТАСС, отвечая на вопрос о том, могут ли в списки попасть люди, к которым были претензии у правоохранительных органов.

По словам зампреда ЦК КПРФ Дмитрия Новикова, в ежедневном режиме заседает штаб партии по выборам, идет процесс отбора и обсуждения кандидатов.

"Мы исходим из того, что этот год у нас очень напряженный, мы в ежедневном режиме ведем как политическую работу, так вот эту, как бы рутинную, которая не видна, может быть, журналистам или нашим оппонентам, или даже некоторым нашим сторонникам. Но мы ведем большую рутинную работу по отбору кандидатов. И вопросы, связанные с выборами в Думу, будут решены к съезду, сроки выборов на региональном уровне и на муниципальном примерно такие же - июль месяц", - отметил Новиков.