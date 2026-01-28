КПРФ будет подходить прагматично к формированию ресурсов для участия в выборах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что ни одна партия не сможет добиться успеха без ресурсов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. КПРФ будет прагматично подходить к формированию ресурсов для участия в выборах в Госдуму в 2026 году. Об этом сообщил лидер партии Геннадий Зюганов.

"Если у вас нет ресурсов, нет команды, нет идей, то вам на выборах делать нечего. Поэтому мы будем к этому подходить абсолютно прагматично", - сказал Зюганов на пресс-конференции в ТАСС, отвечая на вопрос, определилась ли партия с финансированием и будут ли представители крупного бизнеса в списках партии.

По его словам, ни одна партия не сможет добиться успеха на выборах без ресурсов. "Чтобы содержать одну небольшую телекомпанию, вам надо минимум 100 млн. Для того чтобы выпускать 5-миллионный тираж, вам надо минимум 10 млн. Да, мы собираем и выпускаем", - отметил лидер КПРФ.

Зюганов также отметил, что партия ежедневно помогает фронту, за два месяца в зону СВО было отправлено в том числе 300 мотоциклов.