Депутат Володацкий: Запад пытается дестабилизировать Грузию

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками отметил, что все больше государств, ранее подвергавшихся антироссийской пропаганде, начинают осознавать, что их вводили в заблуждение

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мартынов/ ТАСС

ЛУГАНСК, 28 января. /ТАСС/. Западные спецслужбы предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию в Грузии, чтобы создать очаг напряженности у границ России. Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Западные спецслужбы не хотят терять или проигрывать ситуацию с Грузией. Идет подкуп, идет шантаж некоторых руководителей силовых органов и за счет подкупа, за счет вливания туда сотен миллионов долларов, все-таки Европа, спецслужбы различные, как говорится, руководители так называемого в кавычках "глубинного государства" хотят все-таки сделать из Грузии вторую Украину. Они сегодня пытаются сделать и в Молдове, они пытаются сделать и в других странах постсоветского пространства только для того, чтобы максимально создать напряженность на границах Российской Федерации", - сказал он.

Парламентарий отметил, что все больше государств, ранее подвергавшихся антироссийской пропаганде, начинают осознавать, что их вводили в заблуждение.

"Мы видим, что все больше и больше стран, которые раньше поддавались вот этой негативной информации, сегодня прозревают, снимается пелена и понимают, что их жестко обманывали и с Россией нужно восстанавливать отношения. Это касается и тех стран, которые на сегодняшний день входят в близкий круг Российской Федерации", - добавил Водолацкий.