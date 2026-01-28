На первый Международный форум по безопасности пригласили представителей 155 стран

Мероприятие пройдет в Московской области с 26 по 29 мая, уточнили в Совбезе России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Приглашения на первый Международный форум по безопасности, который пройдет в Московской области с 26 по 29 мая, направлены представителям 155 стран и 26 международных организаций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности (СБ) РФ.

"Приглашения для участия в форуме направляются в 155 стран и 26 международных организаций", - сказали в пресс-службе, уточнив, что мероприятие пройдет в Московской области с 26 по 29 мая

В пресс-службе уточнили, что в среду под председательством первого заместителя секретаря СБ Рашида Нургалиева прошло заседание оргкомитета по подготовке первого Международного форума по безопасности. В нем приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти, МИД, Министерства обороны РФ, Росгвардии, МЧС России, Росфинмониторинга, представители центрального аппарата МВД России, других правоохранительных органов и федеральных служб, а также правительства Московской области, государственных корпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Форум проводится под эгидой Совета безопасности РФ с 26 по 29 мая 2026 года в соответствии с указанием президента Российской Федерации от 6 июня 2025 года", - напомнили в пресс-службе.

Планируется, что во время форума пройдут XIV Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, "разноплановые тематические заседания (научные конференции, круглые столы, брифинги, презентации), двусторонние и многосторонние встречи, а также уличные и наружные выставки вооружения, специальной техники, средств обеспечения безопасности и передовых технологий в сфере ОПК", отметили в Совбезе.