Небензя: РФ ждет от США большей конкретики по стабилизационным силам в Газе

Речь идет в том числе о составе, численности и мандате этой миссии

Редакция сайта ТАСС

ООН, 28 января. /ТАСС/. Россия ожидает от США большей конкретики относительно развертывания в секторе Газа международных стабилизационных сил. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Ждем от американской стороны большей конкретики по поводу перспектив развертывания в секторе международных стабилизационных сил, в том числе по составу, численности и мандату данной миссии", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

Глава российского диппредставительства отметил, что эффективность упомянутых сил "будет напрямую зависеть от наличия согласия сторон и способности беспристрастно выполнять подмандатные задачи". "Применение силы должно быть строго ограничено во избежание втягивания миротворцев в качестве одной из сторон конфликта, - указал он. - В целом полагаем, что дальнейшая реализация мирного плана потребует от посредников фокусировки на поиске комплексного переговорного решения проблемы разоружения палестинских группировок и вывода израильских подразделений из Газа. Попытки силового решения ни к чему не приведут".

Небензя также подчеркнул "недопустимость любых планов по насильственному перемещению" жителей сектора Газа ни под какими предлогами.

В октябре 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана президента США Дональда Трампа, на следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. 13 октября ХАМАС освободил 20 израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленных. 26 января израильские военные вернули из сектора Газа останки последнего израильтянина, числившегося в списке заложников.

Вторая фаза сделки по Газе предполагает разоружение радикального движения ХАМАС, вывод израильских войск из анклава, размещение там международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая Совет мира.