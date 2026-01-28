Небензя: Россия обеспокоена сносом Израилем штаб-квартиры БАПОР

РФ призывает израильское руководство воздерживаться от дальнейшей односторонней кампании против Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, заявил постпред России при всемирной организации

Редакция сайта ТАСС

ООН, 28 января. /ТАСС/. Россия выражает обеспокоенность курсом израильских властей в отношении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), в том числе решением Израиля снести штаб-квартиру агентства в Иерусалиме. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Отмечаем недавние заявления генерального секретаря ООН с решительным осуждением антибапоровского курса Израиля, включая снос 20 января штаб-квартиры агентства. Выражаем озабоченность подобными беспрецедентными шагами. Призываем израильское руководство отменить их и воздерживаться от дальнейшей односторонней кампании против ооновской гуманитарной структуры, соблюдать свои обязательства в качестве страны - члена ООН", - сказал он на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по Ближнему Востоку.

Ранее гостелерадиокомпания Kan сообщала, что власти Израиля приступили к сносу здания в Иерусалиме, которое ранее занимал офис БАПОР.

В октябре 2024 года Кнессет (израильский парламент) принял закон о запрете деятельности БАПОР в стране. Закон запрещает БАПОР иметь представительства, предоставлять услуги и вести прямо или косвенно какую-либо деятельность на израильской территории. Законопроект был подготовлен из-за информации об участии сотрудников агентства в атаке на еврейское государство, совершенной вооруженными сторонниками палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Израиль неоднократно утверждал, что многие работники БАПОР причастны к деятельности боевого крыла радикального движения.