В КПРФ не считают, что партия перестала быть нравственным ориентиром

В партии есть люди, которые занимают гражданскую и политическую позицию, отметил заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков не согласился с тем, что партия перестала быть нравственным ориентиром.

"Мне не кажется, что партия перестала быть нравственным ориентиром, потому что наша партия объединяет людей, которые способны занять принципиальную гражданскую позицию. Эту принципиальную гражданскую позицию партия формулирует в лице своих выборных органов. Эту позицию формулирует Центральный комитет, Президиум, Секретариат, и все эти люди, все эти наши выборные партийные органы состоят из очень достойных людей", - ответил Новиков на пресс-конференции в ТАСС на вопрос корреспондента "Постньюс", не кажется ли руководству КПРФ, что в свете сообщений о недавнем инциденте с поведением депутата-коммуниста в Госдуме партия перестала быть нравственным ориентиром.

Новиков заверил, что в партии есть люди, которые занимают гражданскую и политическую позицию.

Лидер партии Геннадий Зюганов в свою очередь добавил, что в любой деятельности бывают "перегибы и перекосы". При этом он отметил роль партии в поддержке региональных экономик после распада СССР. "Хотел бы, чтобы вы повнимательнее посмотрели, прежде всего, на эту сторону деятельности нашей организации, которая делает очень многое для того, чтобы страна процветала, и будущие поколения гордились своей державой", - сказал Зюганов.