Жданова: Западу нужно прекратить обвинять РФ в мнимом срыве процесса по Украине

Руководитель делегации РФ на переговорах по разоружению в Вене отметила, что "это абсолютно бессмысленно"

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 28 января. /ТАСС/. Странам Запада следует прекратить обвинять Россию в мнимом срыве переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса. С таким заявлением выступила руководитель делегации РФ на переговорах по разоружению в Вене Юлия Жданова.

"Западным представителям, по крайней мере здесь, на Форуме, следовало бы прекратить предъявлять российской стороне необоснованные требования и озвучивать надуманные обвинения. Это абсолютно бессмысленно. В этом плане красноречивым является интервью Дональда Трампа 15 января информагентству Reuters, в котором он заявил, что Владимир Зеленский, а не Россия препятствует заключению потенциального мирного соглашения, которое положило бы конец войне на Украине. И это контрастирует с европейскими оценками на сей счет", - сказала она на очередном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.