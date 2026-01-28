Делегация РФ в Вене: милитаризация ЕС может спровоцировать реальную войну

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 28 января. /ТАСС/. Масштабная милитаризация стран Евросоюза может рано или поздно привести к реальному военному конфликту в европейском регионе. С таким заявлением выступила руководитель делегации РФ на переговорах по разоружению в Вене Юлия Жданова.

"Рано или поздно накопленный странами Евросоюза военный потенциал может спровоцировать реальную войну в регионе. Если кто-то из уважаемых делегаций не знаком с творчеством русского классика А. П. Чехова, то уточним, что, согласно сформулированному им принципу драматургии, "ружье, висящее на стене, обязательно выстрелит". В этом контексте мы не драматизируем ситуацию и не пытаемся угрожать, а взываем к разуму. После рокового первого выстрела уже будет поздно - Европа, да и весь мир, могут испытать на себе более тяжкие последствия", - сказала она на очередном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.