Жданова: ЕС продолжает накачивать Украину оружием вне зависимости от переговоров

Руководитель делегации РФ на переговорах по разоружению в Вене отметила, что "это лишь создает завалы на пути урегулирования"

ВЕНА, 28 января. /ТАСС/. Руководство Евросоюза не скрывает, что продолжит накачивать Украину оружием и деньгами вне зависимости от хода переговоров между РФ и США по мирному урегулированию украинского кризиса. С таким заявлением выступила руководитель делегации РФ на переговорах по разоружению в Вене Юлия Жданова.

"Вновь вынуждены констатировать, что риторика государств - членов ЕС о мнимой поддержке поиска путей мирного урегулирования на Украине - это лишь попытка в очередной раз "замотать" этот процесс. В Брюсселе особо этого и не скрывают, подчеркивая, что вне зависимости от результатов российско-американских встреч на высшем уровне, Евросоюз продолжит накачку киевского режима оружием и финансами. Однако это лишь создает завалы на пути урегулирования", - сказала она на очередном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.