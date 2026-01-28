Путин начал встречу с руководителями еврейских общин России

Российский президент принимает главного раввина России Берла Лазара и президента Федерации еврейских общин РФ раввина Александра Бороду

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с руководителями российской еврейской общины.

Глава государства принимает главного раввина России Берла Лазара и президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввина Александра Бороду. Встреча приурочена к прошедшему накануне Международному дню памяти жертв Холокоста.

Российский лидер традиционно проводит встречи с руководителями еврейской общины. В прошлый раз президент принимал в Кремле главного раввина России и президента Федерации еврейских общин в феврале прошлого года.

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году Красная армия освободила концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), расположенный на территории Польши. Термин "Холокост" (от древнегреческого слова holocaustosis - "всесожжение", "уничтожение огнем") получил распространение в 1950-х благодаря книгам писателя Эли Визеля, бывшего узника Освенцима.