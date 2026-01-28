Путин: дата памяти о Холокосте и блокаде Ленинграда напоминает о зверствах нацизма

Президент РФ отметил, что "это тоже преступление, связанное с уничтожением целого огромного населенного пункта"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Совпадение особенных дат - установленной ООН памяти о жертвах Холокоста и годовщины полного снятия блокады Ленинграда - напоминает людям о зверствах, учиненных нацизмом. На это обратил внимание президент России Владимир Путин на встрече с представителями еврейской общины.

"Мне кажется, не случайно, что этот день, в соответствии с известным решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, совпал и с днем полного освобождения Ленинграда от блокады, - отметил глава государства. - Ведь это тоже преступление, связанное с уничтожением целого огромного населенного пункта - и прежде всего жертвами стали представители гражданского населения, всех национальностей".

"Это именно люди гражданские, не комбатанты, как в таких случаях говорят, не военные. Нацисты просто поставили перед собой цель уничтожить целый город, - подчеркнул глава государства. - Конечно, это тоже преступление против человечности, совершенно очевидная вещь".

27 января 1945 года Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), в котором в тот момент оставалось чуть больше 7 тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей. По данным мемориального комплекса и музея Освенцима, за годы войны в лагере погибли от 1,1 млн до 1,5 млн человек, около 1 млн из них - евреи. В числе жертв также 70-75 тыс. поляков, 20 тыс. цыган, 14 тыс. советских военнопленных. Решением ООН в этот день весь мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста.

Годом ранее - в 1944 году - советские войска после длительных боев добились снятия 872-дневной блокады Ленинграда.