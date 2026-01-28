Путин: мир и согласие разных конфессий в РФ обеспечивают ей стабильность

Они достигнуты благодаря общей культуре, в которую каждый народ вносит свой вклад, заявил президент России

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Мир и согласие между разными конфессиями РФ достигнуты благодаря общей культуре, в которую каждый народ вносит свой вклад, именно это обеспечивает стабильность российского государства. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на встрече с представителями еврейской общины.

"Вы упомянули о мире и согласии между представителями разных конфессий в России, и должен сказать, что это прежде всего благодаря общей и религиозной культуре народов России. Вот это лежит в основе того взаимоотношения, которое сложилось между представителями разных конфессий", - отметил глава государства. Он подчеркнул, что "каждый народ и конфессия вносит свой вклад, потому что понимает, что от взаимодействия между представителями разных этносов, народов, конфессий зависит стабильность, устойчивость России". "И это вклад каждого народа России в эту стабильность и в создание условий для будущего развития и наших побед по всем направлениям. Это очень важно, и мы, безусловно, будем это поддерживать", - заверил президент РФ.

Путин добавил, что так называемые вечные ценности по большому счеты едины для всех народов. "Во многих странах, думаю, что многие задумались и понимают сейчас, что разрушить легко, а воссоздать и сохранить это непросто", - сказал он. "Мы вместе, именно вместе, работали над этим, работаем и будем это делать в будущем для интересов всей страны", - подытожил российский лидер.