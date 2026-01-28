Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ

Лидеры обсудят ключевые направления российско-эмиратского сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, который прибывает в Россию с официальным визитом.

В ходе переговоров лидеры обсудят ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальную ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня, сообщила пресс-служба Кремля.

Эмиратская сторона в свою очередь анонсировала обсуждение возможности развития сотрудничества и совместной работы прежде всего в экономической, торговой, инвестиционной и энергетической сферах.

Встреча президентов РФ и ОАЭ состоится после прошедших несколько дней назад, 23-24 января, трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби. Начало следующего раунда переговоров с участием представителей России, США и Украины в столице ОАЭ запланировано на 1 февраля.

Текущая неделя у президента России насыщена международными контактами. Накануне Путин провел в Кремле переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, а в понедельник в Санкт-Петербурге встретился с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.

Предыдущие визиты

Президент ОАЭ неоднократно посещал Россию как начальник генерального штаба (в 1990-е гг.) и как наследный принц (2004-2022), а также совершил четыре визита в РФ в качестве главы государства. 11 октября 2022 г. и 16 июня 2023 г. он приезжал для переговоров с Путиным в Санкт-Петербург.

В октябре 2024 г. он посетил Москву и Казань: 20 октября президент РФ пригласил его на неформальный ужин в подмосковную резиденцию Ново-Огарево, на следующий день лидеры двух стран провели официальные переговоры в Кремле. 22-24 октября Аль Нахайян принимал участие в 16-м саммите БРИКС в Казани (ОАЭ - член этого объединения с января 2024 г.).

Последний раз президент ОАЭ посетил Россию 7 августа 2025 года. Тогда на полях переговоров лидеров РФ и ОАЭ были подписаны соглашения в области инвестиций и транспорта.