В ГД предложили кратно увеличить штрафы за нарушение правил въезда в РФ

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Законопроект, устанавливающий размер административных штрафов от 25 тыс. до 50 тыс. рублей за нарушение правил въезда и пребывания в России, направлен на отзыв в правительство. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект подготовлен группой депутатов от фракции "Новые люди". Им предлагается внести изменения в статью 18.8 КоАП. Сейчас за нарушение правил въезда в Россию или режима пребывания в стране иностранным гражданам грозит штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей с административным выдворением или без него. Инициативой предлагается увеличить размер штрафов, установив их в диапазоне от 25 тыс. до 50 тыс. рублей.

В пояснительной записке указано, что нынешние штрафы, утвержденные еще в 2007 году, не выполняют превентивную функцию, поскольку для многих нарушителей это незначительная сумма, которую проще заплатить, чем соблюдать требования закона.

В случае принятия закон вступит в силу в момент официального опубликования.