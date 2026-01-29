МИД: Россия считает, что Совет Европы полностью утратил авторитет

Элиты Запада превратили эту организацию в инструмент продвижения политизированной повестки, указал директор департамента европейских проблем Владислав Масленников

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Россия считает, что Совет Европы полностью утратил самостоятельность и былой авторитет. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

"Впечатление такое, что Совет Европы задался целью ежедневно подтверждать правильность нашего решения о прекращении членства Российской Федерации в этой организации в марте 2022 года. Поразительно, как быстро Совет Европы полностью утратил самостоятельность и былой авторитет. Западные элиты превратили эту региональную организацию в послушный инструмент продвижения миропорядка, основанного на "правилах", и политизированной повестки", - сказал он.

По словам Масленникова, оказывая безоговорочную поддержку преступному режиму Владимира Зеленского, страсбургская бюрократия развернула масштабную русофобскую кампанию. "В частности, СЕ пытается найти свою особую роль в создании псевдоправовых механизмов "привлечения к ответственности" нашей страны", - добавил он.

Как отметил директор департамента европейских проблем МИД РФ, формируемые под эгидой Совета Европы структуры антироссийской юридической агрессии изначально ничтожны. "Участие в них государств или международных организаций рассматриваем как крайне враждебный шаг. Сегодня не видим даже малейших признаков готовности СЕ объективно оценить текущие реалии и вернуться к конструктивной работе в интересах рядовых граждан своих стран-членов", - заключил дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован позднее.