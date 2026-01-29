МИД РФ: Евросоюз уже "поделил" российские активы между Киевом и своим ВПК

По мнению директора департамента европейских проблем Владислава Масленникова, неготовность расстаться с активами РФ стала дополнительным фактором, мешающим ЕС "усомниться в целесообразности продолжения политики антироссийских санкций"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Евросоюз уже "поделил" на бумаге незаконно замороженные активы РФ между киевским режимом и собственным военно-промышленным комплексом. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

"В Брюсселе [активы] уже поспешили на бумаге поделить, как хрестоматийную шкуру неубитого медведя, между киевским режимом и собственными военно-промышленными предприятиями, греющими руки на продолжении украинского конфликта", - сказал дипломат.

Он выразил уверенность, что "неготовность расстаться с незаконно "замороженными" в еэсовской юрисдикции суверенными государственными резервами РФ" стала дополнительным фактором, "мешающим Евросоюзу, по крайней мере, усомниться в целесообразности продолжения политики антироссийских санкций".

Полный текст интервью будет опубликован позднее.