МИД РФ: Евросоюз уже "поделил" российские активы между Киевом и своим ВПК
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Евросоюз уже "поделил" на бумаге незаконно замороженные активы РФ между киевским режимом и собственным военно-промышленным комплексом. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
"В Брюсселе [активы] уже поспешили на бумаге поделить, как хрестоматийную шкуру неубитого медведя, между киевским режимом и собственными военно-промышленными предприятиями, греющими руки на продолжении украинского конфликта", - сказал дипломат.
Он выразил уверенность, что "неготовность расстаться с незаконно "замороженными" в еэсовской юрисдикции суверенными государственными резервами РФ" стала дополнительным фактором, "мешающим Евросоюзу, по крайней мере, усомниться в целесообразности продолжения политики антироссийских санкций".
Полный текст интервью будет опубликован позднее.