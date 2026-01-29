РФ действует через арбитражный суд для взыскания убытков от заморозки активов
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. РФ уже действует через арбитражный суд для взыскания убытков от заморозки российских активов в ЕС. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
"Могу сказать, что в декабре 2025 года Банком России уже подан иск в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании убытков, причиненных в результате невозможности распоряжаться принадлежащими российскому государству средствами. Наша страна, в том числе по линии министерства иностранных дел, будет и далее добиваться возвращения незаконно удерживаемых в ЕС активов", - отметил дипломат.
Масленников добавил, что, заблокировав российские суверенные резервы, а также активы частных инвесторов из РФ, ЕС нарушил нормы международного права и "выставил себя перед мировым сообществом как крайне ненадежный партнер". "Разумеется, любые противоправные действия с российскими активами мы расцениваем как грабеж, на который наша страна будет реагировать должным образом", - заключил дипломат.