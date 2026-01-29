РФ действует через арбитражный суд для взыскания убытков от заморозки активов

Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников добавил, что, заблокировав российские суверенные резервы, ЕС "выставил себя перед мировым сообществом как крайне ненадежный партнер"

Здание Арбитражного Суда Москвы © Стоян Васев/ ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. РФ уже действует через арбитражный суд для взыскания убытков от заморозки российских активов в ЕС. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

"Могу сказать, что в декабре 2025 года Банком России уже подан иск в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании убытков, причиненных в результате невозможности распоряжаться принадлежащими российскому государству средствами. Наша страна, в том числе по линии министерства иностранных дел, будет и далее добиваться возвращения незаконно удерживаемых в ЕС активов", - отметил дипломат.

Масленников добавил, что, заблокировав российские суверенные резервы, а также активы частных инвесторов из РФ, ЕС нарушил нормы международного права и "выставил себя перед мировым сообществом как крайне ненадежный партнер". "Разумеется, любые противоправные действия с российскими активами мы расцениваем как грабеж, на который наша страна будет реагировать должным образом", - заключил дипломат.