МИД: у РФ и НАТО остался только экстренный канал коммуникаций

Североатлантический альянс по своей инициативе в 2014 году практически заморозил диалог с Москвой, отметил директор департамента европейских проблем Владислав Масленников

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс оборвал все контакты с РФ, у России и НАТО остался только экстренный канал коммуникаций. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

"В 2022 году все контакты с нами альянс оборвал. Остался только экстренный канал коммуникации", - сказал дипломат.

По его словам, это Североатлантический альянс по своей инициативе в 2014 году практически заморозил диалог с РФ. "Мы могли обсуждать какие-то отдельные вопросы, но натовцы настойчиво сводили все к украинской проблематике. Наши инициативы по деэскалации военной напряженности в Европе НАТО не воспринимались. Попытка выйти на серьезный разговор по взаимным гарантиям безопасности - проект таких договоренностей мы предложили Североатлантическому блоку в декабре 2021 года - тоже не встретила позитивного отклика в натовском Брюсселе", - отметил Масленников.

Полный текст интервью будет опубликован позднее.