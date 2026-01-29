Эксперт Степанов: планы Швеции разместить у себя ЯО других стран суицидальны

Это может привести "к непросчитываемым сценариям эскалации", считает специалист Института права и национальной безопасности РАНХиГС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Политика властей Швеции, которые ведут переговоры о возможном размещении на территории своей страны ядерного оружия Великобритании и Франции, самоубийственна для королевства и может привести к непредсказуемой эскалации. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"В данном случае Стокгольм, помимо заявлений и риторики, берет на себя высочайший уровень ответственности за будущее своей страны, своего населения. И данная необдуманная и во многом суицидальная политика может привести к непросчитываемым сценариям эскалации", - прокомментировал эксперт недавнее заявление премьера Швеции Ульфа Кристерссона о том, что власти королевства обсуждают с Великобританией и Францией взятие его под свой "ядерный зонтик".

По мнению Степанова, речь может идти о размещении на территории Швеции недавно презентованных дальнобойных крылатых ракет с ядерными боеголовками, носителями которых могут выступать истребители Rafale (Франция) или Gripen (Швеция). Также рассматривается вариант базирования в акватории Швеции британских подводных лодок с баллистическими ракетами. Эксперт предполагает, что Финляндия может стать следующим после Швеции неофитом НАТО, где будет размещено ядерное оружие альянса. Это будет реализовано, например, в рамках американской программы Nuclear Sharing, учитывая закупку Финляндией 64 истребителей F-35.

Подобные шаги, считает Степанов, создают новые сложности для обеспечения стратегической стабильности и потребуют пересмотра приоритетов российской внешней политики и ядерного сдерживания в отношении стран, размещающих у себя такое оружие. "Де-факто создается североевропейский "ядерный кулак" для приоритетного проецирования угроз на российском направлении", - заключил эксперт.