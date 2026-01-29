Патрушев в Омане обсудил вопросы стратегической стабильности в Мировом океане

Председатель Морской коллегии России отметил плодотворное проведение консультаций, нацеленных на развитие российско-оманского сотрудничества в морской сфере

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в городе Маскате провел российско-оманские консультации по вопросам стратегической стабильности в Мировом океане и сотрудничества в морской сфере. Об этом сообщает пресс-служба Морколлегии.

Помощник президента провел переговоры с главой Султанской канцелярии Султаном Мухаммедом Ан-Наамани, Генеральным секретарем Совета национальной безопасности Омана Идрисом Аль-Кинди, командующим ВМС Султаната Оман Сейфом Аль-Рахби, представителями некоторых министерств и ведомств, курирующими различные направления морской деятельности. Обсуждались вопросы стратегической стабильности в Мировом океане, военно-морское сотрудничество, взаимодействие в области судостроения, в сфере морской науки и технологии, а также рыболовства.

Патрушев по итогам отметил плодотворное проведение консультаций, нацеленных на развитие российско-оманского сотрудничества в морской сфере.

Также глава Морколлегии посетил морской порт города Маската и Центр морской безопасности. Морской порт Султан Кабус принимает круизные лайнеры, используется для проведения протокольных мероприятий, приуроченных к торжественным заходам кораблей иностранных государств, также он является базой Султанской яхтенной эскадры.

Центр морской безопасности осуществляет управление операциями по обеспечению безопасности в морской зоне Омана, защите морских портов и побережий, организовывает борьбу с угрозами безопасности на море, а также участвует в изучении вопросов изменений климата. Патрушев обратил внимание оманской стороны на возможность совместной работы над вопросами, находящимся в поле зрения Центра морской безопасности.