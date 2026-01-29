Патрушев: у РФ и Омана огромный потенциал для углубления партнерства

Председатель Морской коллегии России отметил, что Москву и Маскат связывают давние дружественные отношения

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Россия с ее богатым морским наследием и Оман благодаря своему стратегическому положению имеют огромный потенциал для углубления партнерства в морской сфере. На это указал помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев по итогам состоявшихся переговоров в Омане, сообщает пресс-служба Морколлегии.

Помощник президента отметил, что Россию и Оман связывают давние дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и стремлении к развитию. Он также выразил убежденность, что партнерство двух стран на морях будет выстраиваться в том же ключе.

"Моря и океаны объединяют народы, открывают новые горизонты для торговли, науки и культурного обмена. Россия с ее богатым морским наследием и Оман с его стратегическим положением на перекрестке морских путей имеют огромный потенциал для углубления партнерства", - подчеркнул Патрушев.

Глава Морской коллегии РФ добавил, что проведенные консультации по вопросам военно-морского и гражданского морского сотрудничества открывают новые возможности для обеих сторон. "Мы уверены, что совместная работа принесет практические результаты, позволив сохранить мир и стабильность в Индийском океане и приумножить его экономический, научный и гуманитарный потенциал", - резюмировал он.

Помощник президента 28 января в Маскате провел переговоры по стратегической стабильности в Мировом океане и сотрудничестве в морской сфере с главой Султанской канцелярии Султаном Мухаммедом Ан-Наамани, Генеральным секретарем Совета национальной безопасности Омана Идрисом Аль-Кинди, командующим ВМС Султаната Оман Сейфом Аль-Рахби, представителями ряда министерств и ведомств, курирующими различные направления морской деятельности.