В МИД РФ заявили, что НАТО фактически готовится к конфликту с Россией

Альянс увеличивает военные расходы, наращивает свои потенциалы по периметру российских границ, разворачивает все новые миссии и операции на востоке Европы, объяснил директор департамента европейских проблем министерства Владислав Масленников

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс фактически готовится к конфликту с Россией. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Дипломату был задан вопрос, возможен ли диалог России с НАТО сейчас или в будущем.

"В настоящее время Россия во всех доктринальных документах Североатлантического альянса обозначена как "наиболее значительная и прямая угроза безопасности". Подчеркивается, что таковой она останется на долгосрочную перспективу, причем даже в случае разрешения украинского конфликта", - ответил он.

"Исходя из этого, НАТО фактически ведет подготовку к возможному конфликту с Россией: увеличивает военные расходы, наращивает свои потенциалы по периметру наших границ, разворачивает все новые миссии и операции на востоке Европы", - пояснил Масленников.

15 ноября 2025 года Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung высказал предположение, что война между Россией и Североатлантическим альянсом может начаться до 2029 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала его слова, отметив, что теперь нет сомнений в том, кто выступает в роли агрессора. Глава российской дипломатии Сергей Лавров в свою очередь добавил, что слова Писториуса о "неизбежной" войне НАТО с РФ остаются на его совести.

