Лавров: Москва будет приветствовать разговор с Берлином по проблемам России и ЕС

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Москва будет приветствовать инициативу Берлина начать предметный разговор по вопросам, которые остро стоят на повестке дня России и Европейского союза. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании Германо-российского форума.

По его словам, Россия знает о той роли, которую Германия играет в ЕС, в Европе и в мировой политике. "От позиции Германии зависит немало, - отметил глава МИД РФ. - Мы будем только приветствовать, если Берлин без каких-либо предварительных условий, без каких-либо особых ожиданий на данном этапе проявит инициативу в том, чтобы начать предметный разговор по всем вопросам, которые отягощают российско-европейскую повестку дня".

Кибербезопасность является одной из важных тем в отношениях между Москвой и Берлином, однако диалог пока отложен по просьбе германской стороны, отметил также Лавров.

"Кибербезопасность стоит на повестке дня наших отношений с Германией, - отметил он. - На март этого года была намечена первая встреча рабочей группы по кибербезопасности. Она была отложена по просьбе германской стороны".

Глава МИД РФ не согласился с бытующим в германских политических кругах тезисом, согласно которому причина отсутствия нормального диалога с Москвой - недоверие к России. "Без диалога невозможно развеять сомнения и устранить недоверие", - подчеркнул он.