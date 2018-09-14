{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров: Москва будет приветствовать разговор с Берлином по проблемам России и ЕС

Глава МИД России также отметил, что одной из важных тем в отношениях между двумя странами является кибербезопасность, но диалог по этому вопросу пока отложен по просьбе германской стороны

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Москва будет приветствовать инициативу Берлина начать предметный разговор по вопросам, которые остро стоят на повестке дня России и Европейского союза. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании Германо-российского форума.

По его словам, Россия знает о той роли, которую Германия играет в ЕС, в Европе и в мировой политике. "От позиции Германии зависит немало, - отметил глава МИД РФ. - Мы будем только приветствовать, если Берлин без каких-либо предварительных условий, без каких-либо особых ожиданий на данном этапе проявит инициативу в том, чтобы начать предметный разговор по всем вопросам, которые отягощают российско-европейскую повестку дня".

Кибербезопасность является одной из важных тем в отношениях между Москвой и Берлином, однако диалог пока отложен по просьбе германской стороны, отметил также Лавров.

"Кибербезопасность стоит на повестке дня наших отношений с Германией, - отметил он. - На март этого года была намечена первая встреча рабочей группы по кибербезопасности. Она была отложена по просьбе германской стороны".

Глава МИД РФ не согласился с бытующим в германских политических кругах тезисом, согласно которому причина отсутствия нормального диалога с Москвой - недоверие к России. "Без диалога невозможно развеять сомнения и устранить недоверие", - подчеркнул он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссия
Итоги единого дня голосования - 2018
Сенатором от Ростова стала вице-спикер регионального парламента
Сейчас сенаторами региона являются депутат законодательного собрания Ростовской области пятого созыва на непостоянной основе Леонид Тягачев и представитель от правительства области Евгений Бушмин
Читать полностью