Помощники лидеров "нормандского формата" обсудили "формулу Штайнмайера" 12 сентября

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Помощники лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) 12 сентября по телефону обсудили "форумулу Штайнмайера". Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании Германо-российского форума.

"Позавчера была очередная беседа представителей лидеров "нормандской четверки". Помощники общались по телефону, опять попытка французского и германского представителей все-таки согласовать фиксацию "формулы Штайнмайера" на бумаге столкнулась с сопротивлением со стороны Киева", - сказал он.

Президент Украины Петр Порошенко в октябре 2014 года подписал закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", в соответствии с которым в данных районах на три года устанавливался особый статус. Однако на практике закон Украиной не применялся. В марте 2015 года Порошенко вопреки минским соглашениям без согласования с представителями Донбасса внес в данный закон поправки, которые фактически заблокировали действие документа. В начале 2016 года тогдашний глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил механизм введения в силу закона об особом статусе Донбасса на временной основе в день выборов и на постоянной - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах голосования.