Полномочия 18 ульяновских депутатов прекращены досрочно

УЛЬЯНОВСК, 14 сентября. /ТАСС/. Советы депутатов пяти муниципальных образований Ульяновской области досрочно прекратили полномочия 18 депутатов, скрывших информацию о доходах за 2018 год. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

"Во исполнение требований прокуратуры Советы депутатов муниципальных образований "Цильнинский район", "Мокробугурнинское сельское поселение", "Анненковское сельское поселение", "Елховоозерское сельское поселение" и "Алгашинское сельское поселение" прекратили полномочия названных 18 депутатов досрочно", - говорится в сообщении.

В рамках проверки исполнения антикоррупционного законодательства прокуратура Ульяновской области выявила нарушения в декларациях 18 муниципальных депутатов Ульяновской области. Девять депутатов Цильнинского района, Елховоозерского и Алгашинского сельских поселений пытались скрыть информацию о наличии у них в собственности шести земельных участков, двух строений, а также 17 автомобилей и трактора. Еще девять депутатов из Мокробугурнинского, Анненковского, Елховоозерского и Алгашинского сельских поселений не отразили сведения о доходах от различных хозяйствующих субъектов.