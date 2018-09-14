Мандаты в заксобрание Ульяновской области перераспределили из-за математической ошибки

УЛЬЯНОВСК, 14 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Ульяновской области в пятницу внесла изменения в итоговый протокол о результатах выборов в законодательное собрание региона шестого созыва. Это было необходимо, чтобы устранить математическую ошибку в распределении мандатов, сообщил на заседании председатель облизбиркома Юрий Андриенко.

"Количество голосов, отданных за партии, которые принимали участие в выборах, остается неизменным. Суть изменения в том, что Коммунистической партии РФ добавляется 1 мандат по единому избирательному округу и от политической партии ЛДПР 1 мандат уходит", - сказал он.

Распределение мандатов по одномандатным округам останется прежним: "Единая Россия" получает 10 мандатов, КПРФ - шесть, ЛДПР - два. По партийным спискам в итоге у партии "Единая Россия" также останется семь мандатов, у КПРФ будет восемь мандатов вместо семи, у ЛДПР - два вместо трех. У партии "Коммунисты России" по-прежнему останется один мандат.

Ранее сообщалось, что избирательная комиссия Ульяновский области обратилась суд с требованием обязать облизбирком составить повторный итоговый протокол об итогах выборов по областному избирательному округу. "Суд постановил внести изменения в приложения протокола. <…> В то место, где перечислены депутаты по партийному общеобластному списку от КПРФ, мы добавляем фамилию Сафронова Сергея Геннадьевича. [Алексея] Цыбаркова мы не указываем в той части, где речь идет об избранных депутатах партии ЛДПР", - уточнил Андриенко на заседании.

Член избирательной комиссии Ульяновской области с правом решающего голоса Евгений Калашников высказал мнение, что необходимо произвести повторный подсчет голосов. "Такого основания для отмены результатов выборов судом как математическая ошибка законодательством РФ о выборах не предусмотрено. В связи с этим считаем, что мы должны принять решение о повторном подсчете голосов, а если допущенные нарушения не позволяет с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей, то о признании итогов голосования недействительными", - сказал он.

Председатель избирательной комиссии отметил, что в этом нет необходимости. "Выборы были признаны состоявшимися, а их результаты - действительными на заседании 11 сентября", - отметил он.

Итоги выборов

В Ульяновской области 9 сентября прошли выборы в Заксобрание региона шестого созыва, которое состоит из 36 депутатов. Выборы прошли по смешанной избирательной системе: 18 парламентариев избирались по одномандатным избирательным округам, 18 - по партийным спискам.

По результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий лидирующую позицию по партийным спискам занимает КПРФ - 36,24% голосов, затем идет "Единая Россия" с результатом 33,96% голосов, ЛДПР набрала 13,51%, "Коммунисты России" - 5,83%.

На всех выборах в региональные парламенты установлен проходной барьер на уровне 5%, ниже которого в Ульяновской области оказались результаты партии "Справедливая Россия" - 3,98%, Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) - 1,23%, "Гражданская платформа" - 0,8%, "Патриоты России" - 0,74%, партии "Родина" - 0,56%.