Лидер "Коммунистов России" намерен проработать в ульяновском заксобрании не менее трех лет

УЛЬЯНОВСК, 14 сентября. /ТАСС/. Глава партии "Коммунисты России", бывший кандидатом на выборах в президенты России, Максим Сурайкин, намерен проработать в законодательном собрании Ульяновской области не менее трех лет. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах заседания избирательной комиссии региона.

Максим Сурайкин прошел в областной парламент по партийным спискам. Партия "Коммунисты России" преодолела 5% барьер, набрав 5,83%. По итогам выборов она получила 1 мандат в законодательное собрание региона.

"Я не могу сказать, весь ли срок [проработаю], потому что грядут выборы в Государственную думу через три года. Если избиратели нас поддержат, будет фракция и партия может решить, что я ценнее как руководитель фракции. <…> Года три минимум я буду работать за интересы людей труда Ульяновской области", - сказал он.

Сурайкин добавил, что весь период работы намерен не только лично решать вопросы, но и формировать команду. Он также уточнил, что решение о принятии мандата в заксобрание Ульяновской области партия приняла коллективно. На выборах 9 сентября "Коммунисты России" прошли в законодательные собрания пяти регионов. "Наше бюро рассматривало вопрос о том, кто станет депутатами в разных регионах. Было принято единогласное решение дать поручение мне принять мандат Ульяновской области и здесь активно поработать", - уточнил он.

Сурайкин отметил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Законодательного собрания региона. "Может быть, я был бы неплохим председателем Законодательного собрания, но поскольку мне это нужно совмещать с работой председателя партии, родную партию я никогда не брошу, если она сама меня не попросит освободить это место. Конечно, такой объем работы, который лежит на председателе, я просто выполнять не смогу. Я никогда не иду за своими амбициями и считаю, что если я на что-то претендую, то должен делать это хорошо", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

В то же время глава партии "Коммунисты России" рассчитывает попробовать себя в роли вице-спикера областного парламента. "Пост вице-спикера, заместителя председателя, я думаю, что вполне бы мог занять и эффективно поработать в интересах людей. <…> Мы обсуждали этот вопрос в партии, что мне нужно выдвигать свою кандидатуру. Понятно, что с учетом того, что у меня один голос, кроме меня, других вариантов это озвучить нет, надеюсь на разумность других депутатов", - добавил он.

Итоги выборов

В Ульяновской области 9 сентября прошли выборы в Заксобрание региона шестого созыва, которое состоит из 36 депутатов. Выборы прошли по смешанной избирательной системе: 18 парламентариев избирались по одномандатным избирательным округам, 18 - по партийным спискам.

По результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий лидирующую позицию по партийным спискам занимает КПРФ - 36,24% голосов, затем идет "Единая Россия" с результатом 33,96% голосов, ЛДПР набрала 13,51%, "Коммунисты России" - 5,83%.

На всех выборах в региональные парламенты установлен проходной барьер на уровне 5%, ниже которого в Ульяновской области оказались результаты партии "Справедливая Россия" - 3,98%, Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) - 1,23%, "Гражданская платформа" - 0,8%, "Патриоты России" - 0,74%, партии "Родина" - 0,56%.