Александр Гусев официально вступил в должность губернатора Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Воронежской области Александр Гусев в субботу вступил в должность главы региона, принеся присягу на церемонии инаугурации. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы областной думы.
Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев, выдвинутый партией "Единая Россия" на выборы главы региона, которые прошли 9 сентября, по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий набрал 72,52%, или 602,638 тыс. голосов. Явка на выборы составила 44,83%.
"Александр Гусев вступил в должность на торжественном заседании Воронежской областной думы, которое провел ее председатель Владимир Нетесов. На церемонии присутствовали полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев, заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, члены правительства Воронежской области, мэрии Воронежа", - сказала собеседница агентства.
Председатель облизбиркома Сергей Канищев вручил Гусеву удостоверение губернатора Воронежской области, после чего новый глава региона принял присягу, поклявшись уважать и защищать права человека и гражданина, соблюдать Конституцию РФ, верно служить народу.
В конце декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил губернатора Воронежской области Алексея Гордеева своим полпредом в ЦФО. Врио главы региона стал глава администрации Воронежа Александр Гусев.