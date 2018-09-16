Общественная палата Приморья получила жалобы на возможный подвоз избирателей на выборах

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Общественная палата Приморья получила несколько сообщений от штаба одного из кандидатов в губернаторы края о возможном подвозе избирателей в рамках второго тура выборов главы региона. Об этом сообщил журналистам председатель Общественной палаты Приморья Борис Ступницкий.

"На данный момент мы получили три сообщения <…> [от штаба одного из кандидатов] о подозрении на подвоз избирателей в Кавалерово и в двух районах Владивостока - в районе Луговой и улицы Толстого. Сейчас готовится жалоба в крайизбирком, информация будет тщательно проверяться", - сообщил Ступницкий. По его словам, сейчас на выборах работает 1450 наблюдателей.

Ранее сообщилось, что в краевой избирком поступила жалоба на недостаточное информирование избирателей в Арсеньеве о том, что в воскресенье проводится второй тур выборов губернатора. В ближайшее время эту жалобу рассмотрят на заседании комиссии. Также краевая избирательная комиссия получила жалобу от общероссийского общественного движения "Корпус за чистые выборы" на посты одного из участников избирательного процесса в социальных сетях, которые представители движения расценили как агитационный материал, эта информация также проверяется.

В Приморье был назначен второй тур выборов, так как по итогам единого дня голосования ни один из кандидатов не набрал требуемых для избрания 50% голосов. Врио губернатора края Андрей Тарасенко ("Единая Россия") получил 46,57%, а Андрей Ищенко (КПРФ) - 24,64%. Для победы во втором туре кандидат должен набрать большинство голосов.

В регионе утром в воскресенье открылись 1 329 избирательных участков, на которых работают более 10 тыс. членов избирательных комиссий. Голосование проходит с 08:00 до 20:00 местного времени (с 01:00 до 13:00 мск).