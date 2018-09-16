В ходе второго тура выборов в Приморье в избирком поступило 14 сообщений о нарушениях

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Приморского края приняла 14 сообщений о нарушениях в ходе второго тура выборов губернатора региона, сообщил журналистам в воскресенье за час до закрытия избирательных участков представитель избиркома Роман Охотников.

"Всего о нарушениях поступило 14 сообщений. Их них два сообщения о подвозе и подкупе избирателей, одно касается Кавалеровского района, одно - Ленинского района Владивостока, все переданы в полицию. Несколько сообщений было о нарушении агитации в социальных сетях, их мы тоже направляем в полицию. Два обращения касаются средств массовой информации, по ним мы проводим проверку", - сказал Охотников.

Как сообщили ТАСС в избирательном штабе Андрея Тарасенко ("Единая Россия"), сторонники кандидата подали в избирком несколько своих жалоб на агитацию, подкуп и подвозы избирателей со стороны штаба оппонента. Cейчас сигналы от наблюдателей с мест продолжают поступать, они также будут оформляться и передаваться в избирком.

Андрей Ищенко (КПРФ) в разговоре с ТАСС отверг возможность нарушений со стороны его сторонников. "У нас не стоит задачи подкупать людей, подвозить, делать какие-то фальсификации. Вся "административная машина" работает на партию власти. Сейчас я приехал в Уссурийск, откуда подступают тревожные новости о новых готовящихся фальсификациях", - сказал Ищенко.

По итогам единого дня голосования в Приморье был назначен второй тур выборов, так как ни один из кандидатов не набрал требуемых для избрания в первом туре 50% голосов. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Тарасенко набрал 46,57%, а Ищенко - 24,64%. Для победы во втором туре кандидат должен набрать простое большинство голосов.

В регионе утром в воскресенье открылись 1 тыс. 329 избирательных участков, на которых работают более 10 тыс. членов избирательных комиссий.