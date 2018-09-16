В НОМ поступило 13 сообщений о возможных нарушениях во втором туре выборов в Приморье

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Ассоциация независимых наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) получила 13 сообщений о возможных нарушениях в ходе второго тура на выборах главы Приморского края. Об этом рассказал в воскресенье ТАСС федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

"На карте сообщений НОМ после закрытия участков для голосования в Приморье отражено 13 сообщений о возможных нарушениях", - сказал Коломойцев.

По его словам, по итогам голосования наблюдатели подали в избирательную комиссию Приморья три жалобы. "Две из них касаются незаконной агитации в сети интернет и одна - о возможном подкупе избирателей", - пояснил Коломойцев, добавив, что по остальным сообщениям проводится экспертная работа.

Второй тур выборов главы Приморского края проходил в воскресенье в связи с тем, что по итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из кандидатов не набрал требуемых для избрания в первом туре 50% голосов: Андрей Тарасенко ("Единая Россия") получил 46,57%, а Андрей Ищенко (КПРФ) - 24,64%. Для победы во втором туре кандидат должен набрать простое большинство голосов.

В регионе утром в воскресенье были открыты 1 329 избирательных участков, на которых работают более 10 тыс. членов избирательных комиссий. Голосование проходило с 08:00 до 20:00 местного времени (с 01:00 до 13:00 мск).