Эксперт: Тарасенко ко второму туру сформировал приемлемую стратегию развития Приморья

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Кандидат в губернаторы Приморского края Андрей Тарасенко активно исполнял обязанности главы региона за неделю до второго тура, он смог продемонстрировать свою стратегию, которая выгодно выделяет его на фоне конкурента. Такое мнение высказал ТАСС в воскресенье председатель совета Экспертного института социальных исследований, член Общественной палаты РФ Глеб Кузнецов.

"Тарасенко последнюю неделю играл "действующего губернатора". У него был вариант попытаться убеждать своих избирателей и активнее с ними встречаться, но он сделал выбор в пользу работы. На Восточном экономическом форуме он добился заключения важных соглашений для региона (сохранение аэрофлотовского сообщения, инвестиционные проекты) и получил подтверждение того, что он партнер федеральных властей. Думаю, сейчас очевидно, что его стратегия найдет поддержку у жителей региона", - сказал Кузнецов.

Политолог отметил, что в первый тур выборов губернатора стал "сигнальным", тогда как второй станет уже осознанным выбором граждан пути развития в ближайшие пять лет. "До выборов в регионе прошел тайфун и жители очень негодовали. Они голосовали за Ищенко, чтобы показать: "Мы есть, обратите на нас внимание". Сейчас протестные настроения не играют такой роли. Второй тур - это всегда голосование на будущее", - поясняет Кузнецов.

Эксперт считает, что во втором туре голосований, как правило, наблюдается увеличение количества нарушений. "Конкурентная борьба обостряется, все волнуются, начинают допускать резкие движения и идут на нарушения. "В случае борьбы Тарасенко - Ищенко - это совсем зря. Тарасенко сейчас выглядит на голову выше своего визави", - отметил Кузнецов

При этом он добавил, что кандидат на пост губернатора Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко уже показал "превосходный результат". "Ищенко молодой политик. Не сомневаюсь, что он сам не ожидал такого успеха. Он явно перспективен, но в нынешней борьбе победит опыт и стратегия", - подчеркнул Кузнецов.

Явка во втором туре губернаторских выборов в Приморье перевалила за 29%. В первом туре она была на уровне в 26,5%. "Выросшая явка показывает нам, что избиратели серьезнее подошли к своему выбору и сегодня голосовали в перспективе своего ближайшего будущего", - резюмировал Кузнецов.

О выборах

Второй тур выборов главы Приморского края проходил в воскресенье в связи с тем, что по итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из кандидатов не набрал требуемых для избрания в первом туре более 50% голосов.