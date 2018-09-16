Разрыв между кандидатами на пост губернатора Приморья уменьшился

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко побеждает после обработки 97,81% протоколов второго тура выборов губернатора Приморья. Однако разрыв между кандидатами сократился до минимума в 3%, тогда как все время подсчета голосов он составлял 5-7%.

По данным табло Центризбиркома, после обработки 97,81% протоколов Андрей Ищенко набирает 50,37%, или 241 тыс. 036 голосов. Андрей Тарасенко ("Единая Россия") получает 47,11%, или 225 тыс. 448 голосов.

По итогам единого дня голосования 9 сентября в Приморье был назначен второй тур выборов, так как ни один из кандидатов не набрал требуемых для избрания в первом туре 50% голосов.

Для победы во втором туре кандидат должен набрать простое большинство голосов.

В регионе утром в воскресенье открылись 1 тыс. 329 избирательных участков, на которых работали более 10 тыс. членов избирательных комиссий, голосование проходило с 08:00 до 20:00 местного времени (с 01:00 до 13:00 мск).