Кандидат в губернаторы Приморья Тарасенко вышел в лидеры после подсчета 99% голосов

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. После обработки 99,03% протоколов во втором туре выборов губернатора Приморья вперед вышел Андрей Тарасенко ("Единая Россия") с 49,02%, или 247396 голосами, значится на табло ЦИК. Андрей Ищенко (КПРФ) получил 48,56%, или 245090 голосов.

После обработки 97,87% протоколов по данным ЦИК у Андрея Тарасенко было 47,11%, или 225448 голосов, у Андрея Ищенко - 50,37%, или 241026 голосов.

По итогам единого дня голосования в Приморье был назначен второй тур выборов, так как ни один из кандидатов не набрал требуемых для избрания в первом туре 50 процентов голосов. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набрал 46,57%, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко - 24,64%.

Для победы во втором туре, который прошел 16 сентября, кандидат должен набрать простое большинство голосов. В регионе утром ранее открылись 1329 избирательных участков, на которых работали более 10 тыс. членов избирательных комиссий, голосование проходило с 08:00 до 20:00 местного времени (с 01:00 до 13:00 мск).