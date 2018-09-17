ЦИК может привлечь правоохранительные органы в связи с ситуацией в Приморье

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России в случае необходимости передаст материалы по нарушениям в ходе второго тура губернаторских выборов в Приморском крае в правоохранительные органы. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, слова которой приводятся на официальной странице ЦИК РФ в Facebook.
По словам Памфиловой, ЦИК держит ситуацию на контроле.
"Я сейчас затребую все жалобы. Будем разбираться и будем настоятельно рекомендовать краевой комиссии не подводить итоги до того момента, пока мы всю картину полностью не будем представлять, что на самом деле происходило на последнем этапе. Более того, если будут основания, если нашей компетенции не хватит, значит, будем передавать определенные материалы и в правоохранительные органы", - сказала Памфилова.
Она также призвала кандидата от КПРФ Андрея Ищенко отказаться от голодовки, "интенсивно собрать все факты возможных нарушений" и передать их в Центризбирком. Также Памфилова отметила, что ждет обращения в ЦИК и кандидата от "Единой России", врио губернатора Андрея Тарасенко.
В Приморье во втором туре губернаторских выборов после обработки 99,16% протоколов, по данным ЦИК, врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набирает 49,55% голосов, коммунист Андрей Ищенко - 48,06%. Ищенко, на протяжении почти всего подсчета голосов опережавший конкурента, сообщил о намерении обжаловать итоги выборов, а в штабе Тарасенко обвинили соперников в подкупе избирателей. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоги выборов в Приморье не подведут, пока ЦИК не рассмотрит все жалобы.