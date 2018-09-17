Мизулина остается сенатором от Омской области по итогам прошедших в регионе выборов

ТАСС, 17 сентября. Губернатор Омской области Александр Бурков наделил полномочиями сенатора действующего члена Совета Федерации Елену Мизулину. Соответствующий указ подписан главой региона, вступившим ранее в должность.

"Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации - представителя от правительства Омской области Мизулину Елену Борисовну", - говорится в указе губернатора Омской области, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в сообщении пресс-службы сенатора, Мизулина является сенатором от Омской области с сентября 2015 года. Ранее она дважды избиралась депутатом Государственной думы от региона и возглавляла в нижней палате комитет по вопросам семьи, женщин и детей. В настоящее время Мизулина занимает должность заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, а также возглавляет временную комиссию СФ по совершенствованию Семейного кодекса РФ.

9 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова. Врио главы региона до выборов был назначен 50-летний депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Александр Бурков. На прошедших 9 сентября выборах на пост главы региона, в которых Бурков принимал участие в качестве самовыдвиженца, врио губернатора одержал победу, набрав 550 232 или 82,56% голосов при явке около 44%.