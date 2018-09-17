Сторонники кандидата Ищенко в Уссурийске подали жалобы в прокуратуру и СК

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Член территориальной избирательной комиссии (ТИК) и сторонник кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко подали жалобы в прокуратуру и следственный отдел краевого управления СК по Уссурийску в связи с нарушениями на выборах главы региона, сообщил ТАСС в понедельник член ТИК Уссурийска от КПРФ Станислав Кульганик.
В воскресенье в Приморье прошел второй тур выборов губернатора региона, по его итогам кандидаты - Андрей Ищенко (КПРФ) и Андрей Тарасенко ("Единая Россия") - заявили о нарушениях в ходе голосования и подведения его итогов. Ищенко заявлял о нарушениях в том числе в Уссурийске и Находке, при этом глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что ЦИК не обнаружил фальсификаций во втором городе.
"В прокуратуру и следственный комитет сегодня подавали [жалобы] <...> Подавал Ашихнин Павел (член ТИКа с совещательным голосом) и Юрий Корнеев как физическое лицо <...> Копию протоколов мы ему предоставили", - сказал Кульганик. По его словам, речь идет о нарушении процедуры подсчета голосов.
Помимо этого, рассказал собеседник агентства, было подано шесть жалоб в Уссурийский ТИК, которые были отклонены. "Подавали жалобы Самсонов Александр, член краевой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, и Ашихнин Павел, член ТИКа с совещательным голосом", - пояснил он.
В Приморье во втором туре губернаторских выборов после обработки 99,16% протоколов, по данным ЦИК, врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набирает 49,55% голосов, коммунист Андрей Ищенко - 48,06%. Ищенко, на протяжении почти всего подсчета голосов опережавший конкурента, сообщил о намерении обжаловать итоги выборов, а в штабе Тарасенко обвинили соперников в подкупе избирателей. Памфилова подчеркнула, что итоги выборов в Приморье не подведут, пока ЦИК не рассмотрит все жалобы.