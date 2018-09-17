{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Итоги единого дня голосования - 2018

Избирком Приморья сообщил о завершении подсчета голосов на выборах губернатора

Официальные итоги подведут до 22 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Приморского края закончила подсчет голосов на выборах второго тура губернатора региона, сообщила ТАСС в понедельник председатель регионального избиркома Татьяна Гладких.

На эту тему

"Подсчет [голосов] закончен, участковые комиссии сдали протоколы об итогах голосования [в территориальные избиркомы]. Заполнена увеличенная форма протокола", - сказала Гладких и пояснила, что сейчас на участках рассматривают жалобу КПРФ.

"Как только рассмотрят, все [данные протоколов в ГАС "Выборы"] введут", - сказала Гладких.

В воскресенье, 16 сентября, в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. После обработки 99,16% протоколов лидирует врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия") с 49,55%, у кандидата Андрея Ищенко (КПРФ) - 48,06%. Краевой избирком в понедельник, 17 сентября, сообщил, что официальные итоги выборов будут подведены до 22 сентября. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоги выборов в Приморье будут подведены только после того как ЦИК РФ разберется во всех жалобах, которые могут поступить из региона.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаПриморский крайТарасенко, Андрей ВладимировичИтоги единого дня голосования - 2018
Делегация России в СПЧ ООН возложила на США ответственность за конфликт в Южном Судане
По мнению российской стороны, стабилизация обстановки в стране возможна только при прекращении боевых действий и запуске процесса национального примирения
Читать полностью