Избирком Приморья сообщил о завершении подсчета голосов на выборах губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Приморского края закончила подсчет голосов на выборах второго тура губернатора региона, сообщила ТАСС в понедельник председатель регионального избиркома Татьяна Гладких.
"Подсчет [голосов] закончен, участковые комиссии сдали протоколы об итогах голосования [в территориальные избиркомы]. Заполнена увеличенная форма протокола", - сказала Гладких и пояснила, что сейчас на участках рассматривают жалобу КПРФ.
"Как только рассмотрят, все [данные протоколов в ГАС "Выборы"] введут", - сказала Гладких.
В воскресенье, 16 сентября, в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. После обработки 99,16% протоколов лидирует врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия") с 49,55%, у кандидата Андрея Ищенко (КПРФ) - 48,06%. Краевой избирком в понедельник, 17 сентября, сообщил, что официальные итоги выборов будут подведены до 22 сентября. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоги выборов в Приморье будут подведены только после того как ЦИК РФ разберется во всех жалобах, которые могут поступить из региона.