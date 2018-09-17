Эксперт: на выборах губернатора в Приморье прошла высококонкурентная кампания

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Политолог Олег Матвейчев полагает, что в Приморском крае прошла высококонкурентная кампания на выборах губернатора региона, и считает неправильным ориентироваться на жалобы о возможных нарушениях от обеих сторон.

"Прошла высококонкурентная кампания [в Приморье], были брошены все силы, приезжали депутаты Госдумы", - сказал Матвейчев в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС.

"И были жалобы с обеих сторон на возможную скупку голосов и фальсификации", - заметил эксперт. По его мнению, в решении данной ситуации "нужно задействовать имеющиеся у государства институты". "У нас на это есть Центризбирком, который пошлет туда свою делегацию, есть суды, которые будут смотреть протоколы, запрашивать свидетелей, исследовать всю законодательную базу по каждой жалобе", - отметил политолог.

"Сейчас ориентироваться на жалобы [о возможных нарушениях] с той или иной стороны неправильно, поскольку мы живем в цивилизованном государстве. Нужно доверять государственным институтам", - добавил Матвейчев.

По его словам, в Приморье сложилась ситуация, когда нет четкой закономерности по голосованию избирателей. "Есть территории, где все захватил тайфун, кто-то остался недоволен. Есть те участки, которым успели оказать помощь, и они благодарны власти за это. Там, где прошел экономический форум, там, где реализовались проекты, там тоже проголосовали более позитивно, но есть те, кто вообще ничего не получил", - пояснил политолог.

В Приморье во втором туре губернаторских выборов после обработки 99,16% протоколов, по данным ЦИК, врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набирает 49,55% голосов, коммунист Андрей Ищенко - 48,06%. Ищенко, на протяжении почти всего подсчета голосов опережавший конкурента, сообщил о намерении обжаловать итоги выборов, а в штабе Тарасенко обвинили соперников в подкупе избирателей. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоги выборов в Приморье не подведут, пока ЦИК не рассмотрит все жалобы.